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Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в приёмной «Единой России» по телефону

В июле прием граждан депутатами в псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) в связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса проводится дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников и региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов будут принимать граждан 2 июля.

На 3 июля  разговор с псковичами запланировали депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД Любовь Николаева. 

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат ПГД  Сергей Мусиенко проведут прием граждан 7 июля.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат ПОСД Наталья Мельникова и депутат ПГД  Эдуард Белов будут общаться с псковичами 8 июля.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов и  депутат ПГД, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев  рассмотрят просьбы и предложения граждан 9 июля.

Депутат ПГД Григорий Стороненков пообщается с гражданами 15 июля.

Депутат ПГД  Константин Болотин проведет прием граждан 16 июля. На 21 июля запланировал разговор с псковичами депутат ПГД Сергей Гаврилов.

Председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат ПГД Галина Неваленная  проведет прием граждан 22 июля.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская  и депутат ПОСД Лидия Драгунова будут общаться с псковичами 23 июля.

Депутат ПОСД, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих рассмотрит просьбы и предложения граждан 29 июля.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8 (8112) 66-25-12.

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