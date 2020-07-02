0
15:56
Внештатные экскурсоводы появятся у Псково-Изборского музея
15:17
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
15:01
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:48
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
14:26
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
14:06
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
14:06
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
Еще новости
Общество

ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

Крупнейшая в России платформа по управлению капиталом ВТБ Капитал Инвестиции запустил для пользователей ведущей технологической компании Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями. Новый сервис даст возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе «Яндекс.Плюс» размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому, и многое другое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

Процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Cервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счёт можно пополнить с карты или банковским переводом.

«Наша стратегическая задача – сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя. В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий. Примененная технология API (application programming interface) позволяет объединить на одной площадке лучшие продукты с самым современным и удобным клиентским путем. Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс, популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в «Яндекс.Плюсе» станет новым этапом развития рынка сбережений в России», – отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
02 июля 2020
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
02 июля 2020
Артист Псковского театра драмы Владимир Свекольников празднует юбилей
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
02 июля 2020
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования ПАИ покажет в прямом эфире
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
02 июля 2020
Кассовое исполнение нацпроектов улучшилось в Псковской области
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля
02 июля 2020
До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 июля
Антилидером по выполнению в Псковской области стал нацпроект «Образование»
02 июля 2020
Антилидером по выполнению в Псковской области стал нацпроект «Образование»

Идет загрузка...