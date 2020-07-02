Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства

14:26, 02 июля 2020, ПАИ

«1 июля произошло, на мой взгляд, самое важное событие в жизни всех нас. И сегодня мы живем в стране, которая сделала большой шаг вперед на пути развития социального государства, справедливости в обществе, развернулось лицом к человеку», - прокомментировала Псковскому агентству информации состоявшееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам к Конституции руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова.

По мнению руководителя фракции, о многом говорит тот факт, что фактически 80% жителей Псковской области, пришедших на голосование, поддержали изменения Основного закона страны. Наталья Тудакова выразила благодарность жителям «за их гражданскую позицию и проявленную активность».

Областной депутат заметила, что партия «Справедливая Россия» активно участвовала в работе над поправками и выступала за их принятие.

Также представитель фракции акцентировала внимание на высоком уровне организации процесса голосования. «Спасибо избирательной комиссии области за сложную, но, на мой взгляд необходимую в существующей эпидемиологической ситуации грамотно выстроенную работу по обеспечению легитимности и безопасности при голосовании наших граждан», - сказала она.

По предварительным данным, 56,24% (294 413 человек) жителей Псковской области пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По данным Избирательной комиссии Псковской области, за поправки в Конституцию высказались 78,69% голосовавших, против – 20,59%.