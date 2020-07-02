Псковский музей-заповедник потерял 6 млн рублей из-за коронавируса

15:00, 02 июля 2020, ПАИ

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник потерял 6 млн рублей из-за ограничительных мероприятий, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За время карантина мы потеряли около 6 млн рублей. Это для нас огромные деньги», – отметил он.

«Не сомневаемся, что все проблемы пройдут и жизнь будет нормальной. Конечно, он внёс изменения в нашу работу и затронул прежде всего экскурсионную работу», – добавил Александр Голышев.