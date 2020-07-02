Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
Члены Псковского облизбиркома большинством голосов утвердили итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования.
В регионе подведены итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника (78,69%), высказались против – 60 626 человек (20,59%). Явка на голосование в Псковской области составила 56,24% (294 413 человек). Итоги голосования признаны на всех участках Псковской области действительными.