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Общество

Капремонт в доме № 126 на Леона Поземского сделают на год раньше

Фото: pskovgorod.ru.

В 2021 году, на год раньше срока, в доме № 126 на улице Леона Поземского в Пскове сделают капитальный ремонт. На протяжении двух лет подача горячей воды в квартиры происходит нерегулярно, с продолжительным отключением. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 2 июля глава Пскова Елена Полонская провела совещание по этому вопросу.

Проблемы с горячей водой у жильцов дома начались в октябре 2018 года, когда вышел из строя старый бойлер. В настоящее время у большинства жильцов вода отсутствует. При этом счета за горячее водоснабжение продолжают приходить.

Фото: pskovgorod.ru.

Директор обслуживающего этот дом МБУ «Жилище» Виктор Лукин пояснил, что завод-изготовитель согласился заменить по гарантии новый водоподогреватель, но возникла другая проблема – оказались забитыми трубы горячего водоснабжения, и теперь необходима замена большей части труб и нескольких стояков. Виктор Лукин заверил, что всем обратившимся сделали перерасчёт.

Руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов отметил, что в своей работе тоже нередко сталкивается с подобными проблемами и что их причина не только в качестве оборудования, но и самой воды. Он согласился помочь коллегам из МБУ «Жилище» сделать всё возможное, чтобы возобновить в доме № 126 на улице Леона Поземского подачу горячей воды.

Елена Полонская напомнила, что власти муниципалитета уже направили в адрес областных властей и регионального Фонда капремонта просьбу перенести сроки и включить в перечень работ ремонт системы горячего водоснабжения. Представитель Фонда сообщил, что такое решение уже приняли и что капремонт произведут в 2021 году.

Фото: pskovgorod.ru.

Глава города поблагодарила представителей областных структур за оперативность и заверила жильцов дома, что власти делают все возможное, чтобы скорее нормализовать ситуацию. Виктора Лукина она попросила предоставить данные по перерасчёту, произведённому за отсутствующую горячую воду.

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