На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение

17:16, 02 июля 2020, ПАИ

В Пскове на улице Гоголя, начиная со 2 июля, вводится одностороннее движение. Изменения коснулись участка дороги от Октябрьского проспекта до Комиссаровского переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобили будут двигаться по этому участку в направлении от улицы Карла Маркса к Октябрьскому проспекту.

При движении по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова к улице Свердлова запретили поворот налево (на Гоголя). При движении по Октябрьскому проспекту от улицы Свердлова к улице Некрасова запретили поворот направо (также на Гоголя).

Администрация города просит водителей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.