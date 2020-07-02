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На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
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Общество

На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение

Фото: "Убитые дороги Пскова".

В Пскове на улице Гоголя, начиная со 2 июля, вводится одностороннее движение. Изменения коснулись участка дороги от Октябрьского проспекта до Комиссаровского переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобили будут двигаться по этому участку в направлении от улицы Карла Маркса к Октябрьскому проспекту.

Фото: "Убитые дороги Пскова".

При движении по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова к улице Свердлова запретили поворот налево (на Гоголя). При движении по Октябрьскому проспекту от улицы Свердлова к улице Некрасова запретили поворот направо (также на Гоголя).

Фото: "Убитые дороги Пскова".

Администрация города просит водителей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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