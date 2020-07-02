В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам

18:07, 02 июля 2020, ПАИ

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, поделилась с журналистами своими планами после общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Telegram-канал Skabeeva (Ольга Скабеева – журналистка, ведущая ток-шоу «60 минут») поделился неформальными кадрами со съёмок, которые не вошли в программу.

«Да вот у меня уже огурчики поспевают, помидорчики скоро будут, если они там совсем не засохли. Уделю им время и своим кошкам тоже», – поделилась председатель ЦИК.

В прямом эфире программы Элла Памфилова подвела официальные итоги всероссийского голосования, а за кадром излила душу журналистам после завершения трудоёмкого и волнительного процесса.

«Да что ж вы меня фотографируете такую несчастную, замотанную, уставшую... Пот ручьём течёт, стою еле живая, но счастливая, что справились с этой сложной задачей», – сказала Памфилова.