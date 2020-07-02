0
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
16:08
Глава Невельского района Олег Майоров станет гостем ПАИ-live
15:54
Протокол итогов общероссийского голосования в Псковской области утверждён
15:17
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
15:01
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:26
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
Еще новости
Политика

Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что предстоит большая работа по реализации одобренных гражданами поправок в Конституцию России, сообщили в пресс-службе регионального отделения партия.

Александр Козловский отметил, что большинство жителей Псковской области поддержали предложения Владимира Путина и Правительства России.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что по одобрению поправок в Конституцию Псковская область среди регионов СЗФО занимает высокое место.

«Уровень поддержки граждан, членов и сторонников партии «Единая Россия» нашего президента один из самых высоких на Северо-Западе. Более того, мы среди лучших по стране. Всё это говорит о том, что жители Псковской области на стороне ещё более активного развития социально ориентированного, патриотического и духовного государства», – констатировал Козловский.

Также депутат поблагодарил всех, кто пришёл на избирательные участки, чтобы выразить своё мнение по поправкам.

«Теперь все наши силы будут направлены на осуществление поддержанных инициатив», – подытожил секретарь регионального отделения «Единой России».

В Псковской области за поправки в Конституцию проголосовало более 78,6 % избирателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки Олег Майоров: Жители Невельского района приняли активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Протокол итогов общероссийского голосования в Псковской области утверждён Ни одной жалобы не поступило в Псковской области за время голосования по поправкам в Конституцию Председатель псковского избиркома поблагодарил всех участников голосования по поправкам в Конституцию Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Глава Невельского района Олег Майоров станет гостем ПАИ-live
02 июля 2020
Глава Невельского района Олег Майоров станет гостем ПАИ-live
Протокол итогов общероссийского голосования в Псковской области утверждён
02 июля 2020
Протокол итогов общероссийского голосования в Псковской области утверждён
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
02 июля 2020
Избирательная комиссия Псковской области утвердила итоги общероссийского голосования в регионе
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
02 июля 2020
Заседание избирательной комиссии Псковской области по итогам голосования (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
02 июля 2020
Наталья Тудакова: Вчера Россия сделала большой шаг вперёд в развитии социального государства
Псковская область заняла второе место в СЗФО по одобрению поправок в Конституцию
02 июля 2020
Псковская область заняла второе место в СЗФО по одобрению поправок в Конституцию

Идет загрузка...