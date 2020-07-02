Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию

18:21, 02 июля 2020, ПАИ

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что предстоит большая работа по реализации одобренных гражданами поправок в Конституцию России, сообщили в пресс-службе регионального отделения партия.

Александр Козловский отметил, что большинство жителей Псковской области поддержали предложения Владимира Путина и Правительства России.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что по одобрению поправок в Конституцию Псковская область среди регионов СЗФО занимает высокое место.

«Уровень поддержки граждан, членов и сторонников партии «Единая Россия» нашего президента один из самых высоких на Северо-Западе. Более того, мы среди лучших по стране. Всё это говорит о том, что жители Псковской области на стороне ещё более активного развития социально ориентированного, патриотического и духовного государства», – констатировал Козловский.

Также депутат поблагодарил всех, кто пришёл на избирательные участки, чтобы выразить своё мнение по поправкам.

«Теперь все наши силы будут направлены на осуществление поддержанных инициатив», – подытожил секретарь регионального отделения «Единой России».

В Псковской области за поправки в Конституцию проголосовало более 78,6 % избирателей.