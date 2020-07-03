Ещё 34 жителя Псковской области заболели коронавирусом

07:49, 03 июля 2020, ПАИ

Ещё 34 жителя Псковской области заболели коронавирусом. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Плюс 34 новых случая при почти тысяче сделанных тестов. Обращаю внимание, что число выздоровевших (+45) снова превысило количество заразившихся. Среди активных очагов только +2 случая в Морино [речь о Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе - ред.]», - уточнил Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионе сохраняется положительная тенденция, поэтому сегодня на оперштабе будут обсуждаться «ещё несколько аккуратных и взвешенных шагов по снятию противовирусных ограничений».