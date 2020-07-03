Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения

09:45, 03 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 3 июля. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что сегодня люди живут в век больших скоростей – поток автомобилей на дорогах и магистралях увеличивается с каждым годом, а значит, растёт значимость грамотной организации дорожного движения.

Спикер облсобрания подчеркнул, что ГИБДД проводит большую работу для достижения системных улучшений в сфере безопасности дорожного движения: снижения числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшения тяжести их последствий, повышения дисциплинированности автомобилистов, роста доверия между инспекторами ГИБДД и участниками дорожного движения. Помимо исполнения необходимых контрольных функций ГИБДД становится надёжным помощником водителей и пешеходов, отметил он.

Александр Котов поблагодарил работников и ветеранов региональной Госавтоинспекции за добросовестную службу и ответственное отношение к порученному делу. «Удачи, здоровья и благополучия! С праздником!» – заключил спикер облсобрания.