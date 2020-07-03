0
11:51
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
11:43
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
11:41
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
11:06
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
10:30
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
09:45
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
08:22
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Еще новости
Общество

Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 3 июля. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что сегодня люди живут в век больших скоростей – поток автомобилей на дорогах и магистралях увеличивается с каждым годом, а значит, растёт значимость грамотной организации дорожного движения.

Спикер облсобрания подчеркнул, что ГИБДД проводит большую работу для достижения системных улучшений в сфере безопасности дорожного движения: снижения числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшения тяжести их последствий, повышения дисциплинированности автомобилистов, роста доверия между инспекторами ГИБДД и участниками дорожного движения. Помимо исполнения необходимых контрольных функций ГИБДД становится надёжным помощником водителей и пешеходов, отметил он.

Александр Котов поблагодарил работников и ветеранов региональной Госавтоинспекции за добросовестную службу и ответственное отношение к порученному делу. «Удачи, здоровья и благополучия! С праздником!» – заключил спикер облсобрания. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
03 июля 2020
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
03 июля 2020
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
03 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
03 июля 2020
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
03 июля 2020
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
03 июля 2020
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших
03 июля 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших

Идет загрузка...