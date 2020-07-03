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Общество

Псковский архив проводит конкурс видеоинтервью о Великой Отечественной войне

Конкурс видеороликов «Хранители памяти», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Псковской области. Организаторами конкурса стали Государственный архив Псковской области и Псковский государственный университет  при поддержке Российского исторического общества, сообщается в соцсети госархива.

На конкурс можно прислать видеоинтервью, посвященные Великой Отечественной войне. Рассказчиками могут стать не только ветераны, но и их дети, внуки, узнавшие о войне из рассказов своих предков.

Организаторы подготовили в помощь участникам конкурса рекомендации и даже примерный вопросник.

Заявки принимаются на адрес электронной почты: gapo@obladmin.pskov.ru. В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, место проведения интервью, а также фамилию, имя, отчество и возраст человека, интервью с которым записано. Конкурсные материалы стоит прикрепить ссылкой на видео, размещенное на файлообменнике (Облако.Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск или Youtube).

Пять лучших работ получат памятные призы – сборники уникальных материалов II Международной научно-практической конференции (XIV «Псковские архивные чтения»), проведенной в рамках проекта «Без срока давности».

Итоги конкурса подведут 3 августа и опубликуют на сайте организаторов конкурса и в социальных сетях.

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