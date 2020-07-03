Псковский губернатор объяснил внезапный рост смертности от коронавируса в регионе

14:11, 03 июля 2020, ПАИ

Пик смертности от коронавируса в Псковской области наблюдался две недели назад, однако в статистике летальные случаи фиксируются после заключения патологоанатомов. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Две недели назад мы прошли пик заболевания, был зафиксирован ряд летальных случаев, и до сих пор приходят заключения патологоанатомов, которые формируются в течение 2-3 недель», - объяснил глава региона.

В связи с этим в ближайшее время в региональной статистике по коронавирусу ожидается рост смертности. В статистику попадут пациенты, умершие от COVID-19 несколько недель назад.

3 июля стало известно о еще двух умерших от коронавируса в Псковской области, число летальных случаев достигло 25.