Всего три выпускника обратились в службу занятости после окончания учёбы

14:58, 03 июля 2020, ПАИ

На 2 июля в органы службы занятости Псковской области обратились три выпускника, рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на заседании оперативного штаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Из обратившихся один выпускник - инженер - уже трудоустроен, двое - состоят на учете и получают пособие.

Аржаников также сообщил, что в этом году 3 523 выпускника получают дипломы, на рынок труда выйдут 1 902, остальные отправятся в армию либо продолжат обучение.

Рководитель комитета также озвучил проблемы, с которыми приходится сталкиваться при подборе вакансий для выпускников. Первая проблема - наличие вакансий там, где не проживает выпускник. Вторая - наличие в организации с вакансией задолженности по штрафам и пеням, организация не сможет профинансировать зарплату. Также работодатели хотят иметь работника со стажем.