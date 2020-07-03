0
17:18
Как работают библиотеки в Пскове
16:39
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
16:01
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
15:25
Елена Полонская: Важно сохранить исторический облик Пскова
15:01
До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки
14:45
Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет
14:42
В Псковской области 539 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Еще новости
Общество

Всего три выпускника обратились в службу занятости после окончания учёбы

На 2 июля в органы службы занятости Псковской области обратились три выпускника, рассказал руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на заседании оперативного штаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Из обратившихся один выпускник - инженер - уже трудоустроен, двое - состоят на учете и  получают пособие. 

Аржаников также сообщил, что в этом году 3 523 выпускника получают дипломы, на рынок труда выйдут 1 902, остальные  отправятся в армию либо продолжат обучение. 

Рководитель комитета также озвучил проблемы, с которыми приходится сталкиваться при подборе вакансий для выпускников. Первая  проблема - наличие вакансий там, где не проживает выпускник. Вторая - наличие  в организации с вакансией задолженности по штрафам и пеням, организация не сможет профинансировать зарплату.  Также работодатели хотят иметь работника со стажем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Как работают библиотеки в Пскове
03 июля 2020
Как работают библиотеки в Пскове
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
03 июля 2020
В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
03 июля 2020
Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями
Елена Полонская: Важно сохранить исторический облик Пскова
03 июля 2020
Елена Полонская: Важно сохранить исторический облик Пскова
До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки
03 июля 2020
До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки
Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет
03 июля 2020
Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет
В Псковской области 539 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
03 июля 2020
В Псковской области 539 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах
03 июля 2020
Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах

Идет загрузка...