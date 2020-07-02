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Политика

Общественные наблюдатели подтвердили легитимность голосования в Псковской области

«Общественная палата Псковской области убедилась в законности и легитимности голосования по поправкам в Конституцию России в регионе», - об этом заявил председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции по итогам работы наблюдателей.

В период с 25 по 30 июня на всех 615 участках, а также на придомовых территориях и в случае голосования дома работали 2 917 наблюдателей, 1 июля – 2 938 человек. 

По заявлению Анатолия Мультаха, наблюдатели не выявили ни одного нарушения во время голосования, как и ни одного провокационного поступка. «По мнению общественных наблюдателей, процесс голосования был легитимным», - заверил спикер.

За время голосования в адрес Общественной палаты поступило 150 сообщений от общественных наблюдателей и 17 звонков на горячую линию. Все они были информационного или организационного плана.

Кроме того, легитимность прошедшего голосования подтвердили представители избирательной комиссии Псковской области и политических партий.

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