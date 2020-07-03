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Общество

На окраине Пскова рассматривают возможность строительства многоэтажек вместо дач

Фото: пресс-служба муниципалитета.

Вместо дач на окраине Пскова хотят построить многоэтажки. Вопрос застройки многоэтажными домами улицы Линейной в Пскове, на дальнем Запсковье, обсуждают на градостроительном совете 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, что обсуждается возможность застройки территории либо одноэтажными, либо многоэтажными домами.

В границах улицы находится девять садоводческих некоммерческих товариществ.  Генеральный план позволяет высотную застройку. На территории нет инженерного обеспечения, развитой транспортной инфраструктуры.

Член градостроительного совета города Пскова, дизайнер и архитектор Сергей Станкевич отметил, что следует развивать данную территорию.

«Микрорайон уже развивается, но ещё недостаточно», - добавил Сергей Станкевич.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков сказал, что поступило письмо от девяти СНТ с просьбой рассмотреть вопрос в присутствии  владельцев дач, а также организовать встречу с собственниками.

«Я с большим уважением отношусь к владельцам СНТ, но надо и в будущее смотреть», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Глава города Пскова Елена Полонская согласилась с депутатом Стороненковым, что решать вопрос нужно вместе с жителями.

Представитель СНТ, присутствующий на градостроительном совете, отметил, что очень много людей выживают за счёт этих земель.

«Есть те, кто там проживает постоянно, другого жилья у них нет», - добавил представитель СНТ.

Большинством голосов участники совета решили поддержать идею многоэтажной застройки. 18 проголосовали «за», пять – «против», один воздержался от голосования, при этом Александр Братчиков заметил, что генплан развития Пскова надо исполнять,  но сносить просто так СНТ нельзя, поскольку это частная собственность.

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