Рынок «Магеллан» в Пскове снесут

18:02, 03 июля 2020, ПАИ

В Пскове снесут рынок «Магеллан». Данный вопрос обсуждался на градостроительном совете 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Искусствовед, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева отметила, что почти все члены градсовета единогласно проголосовали за то, чтобы убрать рынок.

«Нужно доработать концепцию, чтобы решить, что там будет вместо него», - отметила Ирина Голубева.

Данное здание противоречит градостроительной политике города и его необходимо сносить, считают участники совета.

Ранее рассматривались варианты обустройства территории на месте рынка.