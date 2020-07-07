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Общество

Взрывной рост заболеваемости в новом очаге коронавируса остановили в Псковской области

Взрывной рост заболеваемости в новом очаге коронавируса остановили в Псковской области. Как пояснил в своем видеообращении к жителям региона губернатор Михаил Ведерников, речь идёт о предприятии «Йура Корпорейшн РУС», где в конце прошлой недели был зафиксирован очаг коронавируса.

«Все прошлые выходные мы занимались его отработкой, в понедельник, 29 июня, состоялось рабочее совещание с руководством предприятия. Благодаря своевременным мерам, которые были приняты, взрывной рост заболевания удалось остановить на отметке 23 заболевших. Уже несколько дней эта цифра не увеличивается. Мы договорились с Роспотребнадзором мониторить эту ситуацию. Если она будет ухудшаться, то тогда, конечно, будем принимать решение о закрытии предприятия. Если нет, то до 20 июля предприятие будет работать в прежнем режиме, а затем планово переедет в более просторные помещения», - рассказал Михаил Ведерников.

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