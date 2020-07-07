Израильского сценария с коронавирусом опасаются в Псковской области

13:10, 07 июля 2020, ПАИ

Израильского сценария с коронавирусом опасается в Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям региона.

«Мы все надеемся на снятие ограничений, но для этого всем нам необходимо соблюдать все ограничительные требования. Коронавирус пока никуда не делся. Мы видим в новостях, примером тому является Израиль, где люди решили, что всё позади, и перестали соблюдать меры безопасности, и властям Израиля сейчас приходится возвращаться к достаточно жёстким ограничительным мерам. Мне бы хотелось этого сценария в Псковской области избежать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что рассчитывает на сознательность и понимание граждан. «Голосование по поправкам в Конституцию показало, что мы можем объединяться и вместе добиваться хороших результатов», - подытожил губернатор.