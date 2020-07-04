Александр Котов поздравил с праздником работников потребительской кооперации Псковской области

12:42, 04 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с Международным днем кооперативов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Забота об обществе – один из основополагающих принципов кооперативного движения. Общественная роль и совместная экономическая деятельность членов потребительских обществ сделали потребкооперацию действенным механизмом социально-экономического развития сельских территорий», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер областного Собрания отметил, что потребительская кооперация Псковской области ориентирована на обеспечение жителей села продукцией и услугами, на развитие местных производств, решение вопросов занятости населения, эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, повышение уровня жизни и комфорта граждан.

«От всей души желаю пайщикам и работникам потребительской кооперации Псковской области сохранить и преумножить всё то, что было создано многими поколениями кооператоров! Здоровья, успехов и благополучия!» - подытожил Александр Котов.