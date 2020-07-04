0
13:01
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
12:42
Александр Котов поздравил с праздником работников потребительской кооперации Псковской области
11:45
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
11:14
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
09:58
Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области
09:54
Как парад планет влияет на человека: 4 июля шесть планет выстроятся в ряд
09:20
Опубликован новый текст Конституции России
Еще новости
Общество

В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 7 по 13 июля в Пскове из-за дорожных работ закроют движение по Ольгинскому мосту и участку Рижского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 21:00 7 июля до 6:00 13 июля перекроют для всех автомобилей, кроме общественного транспорта и спецмашин, Ольгинский мост и участок Рижского проспекта от улицы Максима Горького до Ольгинского моста.

Объехать ремонтируемый участок псковичам предлагают по мосту Александра Невского и мосту имени 50-летия Октября.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
04 июля 2020
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
Александр Котов поздравил с праздником работников потребительской кооперации Псковской области
04 июля 2020
Александр Котов поздравил с праздником работников потребительской кооперации Псковской области
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
04 июля 2020
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
04 июля 2020
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области
04 июля 2020
Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области
Как парад планет влияет на человека: 4 июля шесть планет выстроятся в ряд
04 июля 2020
Как парад планет влияет на человека: 4 июля шесть планет выстроятся в ряд
Опубликован новый текст Конституции России
04 июля 2020
Опубликован новый текст Конституции России
Первый летний концерт псковского оркестра состоится 1 августа
04 июля 2020
Первый летний концерт псковского оркестра состоится 1 августа

Идет загрузка...