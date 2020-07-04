В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост

13:01, 04 июля 2020, ПАИ

С 7 по 13 июля в Пскове из-за дорожных работ закроют движение по Ольгинскому мосту и участку Рижского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 21:00 7 июля до 6:00 13 июля перекроют для всех автомобилей, кроме общественного транспорта и спецмашин, Ольгинский мост и участок Рижского проспекта от улицы Максима Горького до Ольгинского моста.

Объехать ремонтируемый участок псковичам предлагают по мосту Александра Невского и мосту имени 50-летия Октября.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок.