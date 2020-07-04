Умер псковский поэт Николай Либиков

14:38, 04 июля 2020, ПАИ

На 61-м году ушел из жизни псковский поэт и актер Николай Либиков. Об этом сообщила его жена на странице в соцсети «ВКонтакте».

Поэт скончался в ночь с 3 на 4 июля после непродолжительной болезни, за его жизнь боролись шестеро врачей.

Жена Николая Либикова выразила благодарность медикам, которые пытались спасти ее мужа. «Вы боролись за Колину жизнь до последнего. Вы сделали всё, что было в ваших силах. Вы делали это так самоотверженно… Но на всё воля Божья. Я рада, что была с Колей до последней секунды его жизни», - написала Ольга Федорова.

Николай Григорьевич Либиков родился 22 мая 1959 года. В 1980 году окончил культпросветучилище в Пскове. Работал в Псковском камерном театре, Псковском областном театре кукол.

«Я из джинсового, из лохматого/ Поколения догмами сытого», - писал в своем стихотворении поэт.

«Лишь теперь, часть жизни итожа,

Я встаю перед ним на колени:

«Сохрани и спаси нас, Боже,

Наше пропитое поколенье» (Николай Либиков «Джинсовое поколение», портал «Стихи.ру»).