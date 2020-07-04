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Общество

По 1750 евро выиграли псковичи-победители конкурса логотипов для Пскова и Нойса

Администрация города Нойса к 30-летию связей между породнёнными городами провела конкурс на создание лучшего логотипа. Об итогах конкурса Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Два первых места за логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом присудили иллюстратору из Пскова Кристине Ивановой и псковскому фотографу Арсению Семёнову.

Фото: pskovgorod.ru.

Логотип-победитель представляет собой графическое изображение двух святых покровителей городов – святого Квиринуса, который держит в руках Базилику Святого Квиринуса, и святой Ольги, у которой в руках находится Псковский кремль.

Фото: pskovgorod.ru.

Ещё одно первое место за логотип партнерских связей между Нойсом и Рийекой (этот хорватский город также уже 30 лет является побратимом Нойса) присудили Наталье Петровской, преподавателю дизайна Псковского государственного университета.

На ее эскизе можно увидеть графическое изображение птицы-корабля и солнца. Линии, являющиеся контуром птицы, одновременно являются цифрой 3, а линии солнца – цифрой 0. Оба символа олицетворяют свободу и мир.

Третье место заняли воспитанники Детской художественной школы города Пскова, которые, по мнению жюри, представили на конкурс «много профессиональных рисунков, изображающих дружбу между Псковом и Нойсом».

Оба первых места получат денежный приз по 1750 евро. Третье место – 1000 евро.

Всего в конкурсе участвовали 45 эскизов.  В состав жюри вошли бургомистр Нойса Райнер Бройер, заместитель бургомистра доктор Кристиана Цангс, начальник управления культуры Харальд Мюллер, директор художественной школы «Альте Пост» Клаус Рихтер и график-художник Йоханнес Лопез-Айал.

В Пскове 30-летие партнерских отношений планируют отметить совместным концертом хоров, а также фотовыставкой псковских и немецких художников.

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