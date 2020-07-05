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Общество

Митрополит Тихон провёл монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре

Фото Псковской епархии

Накануне собора преподобных отцов Псково-Печерских митрополит Псковский и Порховский Тихон провёл монашеский постриг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото Псковской епархии

4 июля по окончании вечернего богослужения митрополит Тихон провёл постриг в монашество послушника Сергия (Дрыгайло) с наречением имени Спиридон.

Фото Псковской епархии

Затем владыка обратился к монаху Спиридону с назидательным словом.

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