Митрополит Тихон провёл монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре
Накануне собора преподобных отцов Псково-Печерских митрополит Псковский и Порховский Тихон провёл монашеский постриг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
4 июля по окончании вечернего богослужения митрополит Тихон провёл постриг в монашество послушника Сергия (Дрыгайло) с наречением имени Спиридон.
Затем владыка обратился к монаху Спиридону с назидательным словом.