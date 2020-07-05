ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах

15:56, 05 июля 2020, ПАИ

Госавтоинспекция призывает псковских водителей к осторожности в «слепых зонах» дворов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» – места с ограниченной видимостью, – подчеркнули в ведомстве. – Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок попал под колеса автомобиля».

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. Кроме этого, сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.