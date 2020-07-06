Сибирское таможенное управление возглавил уроженец Псковской области

09:10, 06 июля 2020, ПАИ

Начальником Сибирского таможенного управления с 6 июля назначен генерал-майор таможенной службы Александр Ястребов. Об этом сообщается на сайте управления. До этого он занимал пост начальника Выборгской таможни.

Александр Ястребов уроженец села Костово-Слободка Печорского района Псковской области. Окончил Российскую таможенную академию, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России.

В таможенных органах Ястребов прошёл путь от инспектора до начальника управления, возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни.