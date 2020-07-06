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Общество

Леди Гага призвала всех носить защитные маски

Фото: Instagram Леди Гаги.

Певица Леди Гага призвала людей и дальше носить защитные маски. Пост с обращением к друзьям и другим людям она опубликовала в своем Instagram, пишет «Афиша Daily».

«Будьте собой, но носите маски! Я верю в уважительное отношение к себе, окружающим и планете. Я бросаю вызов моим чудесным друзьям показать свои маски!» - написала певица.

Дизайн собственной маски Леди Гаги продиктован стилистикой ее последнего альбома «Chromatica», релиз которого она перенесла из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Под постом Леди Гага отметила экс-президента США Барака Обаму и его жену, телеведущую Опру Уинфри, певицу Ариану Гранде и певца Тони Беннета.

Ранее Леди Гага заявила, что не хочет выпускать новую пластинку во время пандемии.

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