Житель Тверской области катался пьяным по Великим Лукам

09:44, 06 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках и нескольких районах Псковской области задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 4 июля в Великих Луках на улице Тенистой полиция остановила автомобиль «Ниссан». Выяснилось, что иномаркой управлял 22-летний нетрезвый житель Тверской области.

Ночью 4 июля у дома по проспекту Гагарина в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «ИЖ ОДА», которым управлял 28-летний нетрезвый житель Великолукского района.

В поселке Струги Красные ночью 4 июля по улице Кудрявцева на автомашине «Хендай» следовал местный житель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

5 июля около 15:00 по деревне Ореховно Плюсского района на тракторе «МТЗ» ехал 58-летний житель Плюсского района, который тоже был в нетрезвом виде. Вечером 4 июля в деревне Стремутка Псковского района стражи порядка остановили водителя скутера. И этот 33-летний житель Псковского района оказался в нетрезвом состоянии.

Полицейские обнаружили нетрезвых водителей также в Печорском и Невельском районах. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.