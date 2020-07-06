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Общество

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Фото с сайта 24smi.org

Скончался 91-летний итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает РИА Новости.

Эннио Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года в семье домохозяйки и музыканта. Его отец работал джазовым трубачом. Мальчик оказался старшим из пятерых детей.

Морриконе 5 раз получал награду «Оскар» как кинокомпозитор. В 1987 году автору преподнесли «Грэмми» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Неприкасаемые». В 2007 году Гильдия киноакадемиков вручила композитору «Оскар» за вклад в развитие кинематографа. Музыкальные произведения Эннио Морриконе звучат в фильмах «Профессионал», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Багси», «Бесславные ублюдки», «Омерзительная восьмерка», в сериале «Спрут» и других проектах.

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