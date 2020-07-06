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Общество

Псковская область находится на 63-м месте по уровню доходов населения

Фото Дарьи Хватковой.

На 63-м месте находится Псковская область по уровню доходов населения. Такие данные удалось получить при составлении рейтинга регионов по доходам населения, пишет РИА Новости.

Псковская область среди всех регионов страны расположилась на 63-м месте. Отношение медиаданных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляет 1,38. 16,2% населения в 2019 году находилось за чертой бедности. За чертой крайней бедности в прошлом году находилось 1,9% жителей.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва.

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