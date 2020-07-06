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Общество

6 июля псковские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Фото: Дарья Хваткова.

6 июля российские школьники приступили к сдаче самого массового ЕГЭ по русскому языку. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, 671 тысяча человек сдадут этот экзамен.

ЕГЭ по русскому пройдет в два дня – 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Заявления на участие в экзамене подали более 671 тысячи человек, из них почти 618 тысяч – выпускники этого года. Более 428 тысяч участников будет сдавать экзамен в первый день его проведения – 6 июля.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.

Псковские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ 3 июля. Всего в регионе выпускные экзамены сдают более двух тысяч выпускников нынешнего года и прошлых лет. Как выглядят пункты проведения экзаменов, смотрите в фоторепортаже ПАИ.

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