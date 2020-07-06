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Общество

Два пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнём в Псковской области 6 июля

6 июля в Псковской области зафиксировано два пожара, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в ночь с 5 на 6 июля в деревне Колпино Невельского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек.

А в 1:58 произошёл пожар в посёлке Идрица Себежского района. В нежилом доме выгорела комната. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня дом и надворную постройку.

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