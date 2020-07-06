В Псковской области родителям запретят навещать детей в загородных лагерях

13:47, 06 июля 2020, ПАИ

В Псковской области родителям запретят навещать детей в загородных лагерях, которые откроются в регионе уже 15 июля. Об этом в эфире ПАИ-live напомнил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Все летние загородные лагеря будут работать в режиме обсерваторов, то есть посторонние попасть на территорию лагеря не смогут.

«Родители должны понимать, что если ребенок не может без длительного общения с родителями, то лучше его в лагерь в этом году не отправлять», - отметил Нестерук.

В ответ на вопрос о грядущих послаблениях он сообщил, что на каждом заседании оперштаба, которые традиционно проходят по пятницам, рассматривают какие-либо послабления, «потому что жизнь не стоит на месте, и со временем появляются новые запросы».