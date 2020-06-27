Александр Братчиков раскритиковал темпы работ на улице Харченко

15:51, 06 июля 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков недоволен работами подрядчика на улице Харченко. Контракт был заключен в мае, а к ремонту дороги приступили только в июле. Работу компании «УДС Псков» прокомментировал сити-менеджер на совещании 6 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Два месяца ничего не делали, - возмутился глава администрации. - Я очень недоволен, что два месяца не выходили на объект».

Главный инженер компании попытался объяснить, что рабочие заняты на «Машиностроителе». «Вот именно. Я вижу, как делается стадион, я не в восторге», - прокомментировал Братчиков.

Представитель «УДС Псков» при этом заверил, что организация успеет отремонтировать дорогу до срока сдачи – 15 октября. Более того, планируется закончить работы в сентябре.