«Единая Россия» подготовит изменения в законодательство после принятия поправок в Конституцию

09:16, 07 июля 2020, ПАИ

Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство, для обеспечения реализации изменений в Конституцию, сообщает пресс-служба партии.

Итоги общероссийского голосования по одобрению изменений в Основной закон и предстоящая законодательная работа обсуждались на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций «Единой России», в котором приняли участие руководители региональных отделений партии, фракций в законодательных собраниях субъектов страны и представительных органах административных центров. Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» активно участвовала в разработке поправок в Конституцию.

«Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег», — заявил он.

По словам Дмитрия Медведева, на «Единой России» лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства заявил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом вопросе «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны».

Только на федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов в следующих сферах: социальной, в том числе относительно гарантий пенсий и пособий, защиты института семьи, вопросов образования. Второй блок — здравоохранение, наука и культура. Третий — организация публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый — оборона и безопасность, неприкосновенность территорий. Пятый — развитие предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развитие НКО, институтов гражданского общества.

Для изменения законов на уровне субъектов нужно создавать соответствующие рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партия готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство во всех регионах России — по аналогии с дискуссиями по поводу поправок «Единой России» в Трудовой кодекс.

«Мы считаем, что все эти законы (которые нужно принять для приведения нормативной базы в соответствие с обновленной Конституцией — прим.ред.) необходимо широко обсудить — мы готовы организовать дискуссию на базе фракций «Единой России» в местных заксобраниях», — сказал Сергей Неверов.



В Псковской области за поправки в Конституцию, по данным облизбиркома, проголосовали 78,69% избирателей. По одобрению поправок в Конституцию Псковская область заняла второе место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

«Люди приходили на участки для голосования осознанно, разговоров о поправках в Конституцию было много, граждане давали свою оценку предлагаемым поправкам и отдавали свой голос за них. Очень важный социальный блок, в который вошли поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, обязательной ежегодной индексации пенсий, социальных пособий и выплат, об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума, поправка о защите семьи и детей. Люди голосовали за закрепление в Конституции положения о защите государственной целостности и нерушимости границ России, защите исторической правды и недопущение фальсификации истории. Большой шаг сделан вперед за развитие социального государства, укрепление страны. Законодательные акты мы будем обязательно обсужадть в региональном парламенте», - отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов.

По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно совместить с формированием основных положений народной программы партии.

«Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы. Предлагаю провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к председателю партии.

Дмитрий Медведев инициативу поддержал и отметил, что итоги голосования за поправки в Конституцию накладывают на партию дополнительную ответственность.

«Голосование и подписанный Президентом указ о вступлении поправок в Конституцию в юридическую силу означают очень высокий кредит доверия — главе государства, власти в целом. Наша с вами задача — оправдать доверие людей. В этом случае такие слова абсолютно уместны», — сказал Дмитрий Медведев.