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Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Фото Дарьи Хватковой

Выплату повышенного пособия по безработице продлило правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4 500 рублей на август, пишет РИА Новости.

Минимальная величина пособия по безработице в России в 2020 году установлена на уровне 1 500 рублей. В период с май по август данная выплата составит 4 500 рублей в месяц.

Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет выплачиваться не с апреля по июнь, а с апреля по август.

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