В решении земельного вопроса жителей Себежского района предложен новый подход

13:01, 07 июля 2020, ПАИ

Проект ещё одного федерального закона, который призван вернуть жителям Себежского района право распоряжаться землёй, рассмотрят на очередной сессии депутаты Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, авторами инициативы, допускающей изменение границ национальных парков, выступили члены Совета Федерации, в число которых вошёл сенатор от Псковского региона Андрей Турчак, и депутаты Госдумы.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, сбережение их уникальных ландшафтов является важной задачей, однако статус земель и действующий в них жёсткий правовой режим приводит к ограничению конституционных прав граждан – участки, занятые национальными парками, не могут предоставляться в собственность и быть объектами сделок.

Как следствие, жители не могут получить разрешение на строительство, зарегистрировать уже имеющиеся объекты, продлить договор аренды, реализовать материнский капитал. Предприниматели не хотят вкладывать деньги в развитие локальных проектов, а содержание территорий населённых пунктов превращается в нецелевое использование муниципальных средств на федеральной земле. В Псковской области таким примером является Национальный парк «Себежский», занимающий треть одноимённого района.

На встрече с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в январе 2020 года эту проблему озвучила депутат областного Собрания, себежанка Дарья Козьякова, после чего по поручению спикера нижней палаты российского парламента в Себеже прошло выездное совещание с участием депутатов Госдумы, представителей Минприроды, областной, муниципальной власти и жителей.

По итогам встречи депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Сергей Крючек внесли проект федерального закона, допускающего выделение в составе особо охраняемых природных территорий отдельных участков частичного хозяйственного использования, обеспечивающих жизнедеятельность проживающих в них граждан.

Новая федеральная инициатива, соавтором которой является псковский сенатор Андрей Турчак, предполагает другой подход – по решению Правительства Российской Федерации границы национальных парков могут быть изменены, а технические ошибки исправлены. Предложения о таких корректировках должны проходить обязательную процедуру публичных слушаний или общественных обсуждений. Кроме того, в «Закон об особо охраняемых природных территориях» предложено добавить норму, допускающую предоставление на территориях нацпарков земельных участков для ведения садоводства, огородничества, для строительства жилья и гаражей.

По мнению председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, подход, предложенный сенаторами, шире и имеет некоторые преимущества. Спикер напомнил, что на встрече в Себеже сам предлагал идти по пути исключения земель населённых пунктов из состава нацпарков и корректировки границ охраняемых территорий по аналогии с зонами охраны памятников. «Конечно, это необходимо делать аккуратно и продуманно, чтобы не нанести ущерб охраняемым объектам и территориям. Но ещё раз напомню: тотальный запрет пока ни к чему хорошему не приводил, что мы и видим в Себеже, где фактически останавливается хозяйственная деятельность, а желание сохранить природу в нетронутом виде оборачивается заболачиванием озёр и захламлением леса. Нужна золотая середина», - подчеркнул Александр Котов.

«У нас было огромное количество обращений, связанных с этими проблемами. На сегодняшний день есть реакция и со стороны Совета Федерации, и со стороны Государственной Думы. Мы в рамках нашего законодательного органа обе инициативы поддерживаем. Я думаю, это тоже будет учтено», - отметил спикер областного Собрания депутатов.

Самое главное, по мнению Александра Котова, что поиск оптимального решения продолжается, а работа по приведению режимов использования земель нацпарков проводится с учётом интересов граждан.

Особый правовой режим отразился на жизнедеятельности около 2 млн человек – жителей более тысячи населённых пунктов, вошедших в границы 23 национальных парков, 18 заповедников, 12 заказников, более 90 природных парков и ряда иных охраняемых территорий.