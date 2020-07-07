Что такое чернильные орешки и при чем здесь Пушкин, рассказали жители Гдова
Жители Гдова обнаружили на дубовых листьях необычные наросты – белые твердые шарики диаметром около сантиметра. Фотографию опубликовала редакция газеты «Гдовская заря».
Знатоки объяснили, что это – дубовые орехотворные галлы (галла – чернильный орешек). Это патологические образования на органе растения, вызванные вирусами, бактериями, грибами или клещами, тлями, галлицами, орехотворками.
«Чернильный орешек... Помню, мы в детстве их толкли и пытались искать чернила», - вспомнила одна из подписчиц группы газеты.
«В настоящее время дубовые орехотворные галлы практического применения не имеют, но в старину, вплоть до последней трети XIX века, они весьма ценились, и их сбор был важной частью дохода крестьян. Дело в том, что дуб, обороняясь от паразита, откладывает в стенках галла очень большое количество дубильных веществ, которые с железным купоросом образуют черную краску, использовавшуюся при изготовлении чернил, тех самых, которыми писали А.С. Пушкин (!) и его современники, кстати, очень стойких и прочных», - отметили в редакции «Гдовской зари».