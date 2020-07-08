Алексей Севастьянов рассказал о своём эстонском гражданстве

23:57, 07 июля 2020, ПАИ

Во время съёмок передачи «Псковский говор» актер, депутат и футбольный функционер Алексей Севастьянов рассказал о своем эстонском гражданстве. Слухи о наличии второго паспорта часто сопровождают уроженца Тарту.

«Я родился в Тарту, в военном городке, с эстонцами всегда жили мирно, дружно, но паспорт у меня был серым, без права голосовать. А я человек активный. Когда в 2007 году я решил стать в Пскове депутатом, то пришел в консульство Эстонии и первым среди тех, у кого имелось два гражданства, честно отказался от него. Второго паспорта у меня нет. Но я иногда действительно езжу в Эстонию. Хотя в последнее время друзья из Эстонии чаще ездят ко мне», - рассказал Севастьянов.