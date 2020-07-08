«Ваши дети не умеют летать!»: Наталия Соколова предупредила об опасности москитных сеток для малышей

12:28, 08 июля 2020, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПАИ-live в очередной раз предупредила родителей об опасности москитных сеток для малышей.

«Дорогие родители, москитные сетки не спасут ребенка от падения из окна. У ваших детей нет крыльев, они не умеют летать! Вот последние два случая: родители сидели рядом и были уверены в том, что сетка спасёт», - рассказала Наталия Соколова.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский подтвердил, что псковичи беспечно относятся к детям у открытых окон. В тёплое время года эта проблема особенно актуальна.

«По всем подобным фактам проводятся проверки, по результатам решается, к какой ответственности привлечь родителей. В большинстве случаев речь идёт об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - уточнил Бураковский.