Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов

15:53, 08 июля 2020, ПАИ

Глава комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Эту инициативу, вызванную принятием поправок в Конституцию, прокомментировал Псковскому агентству информации председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

«В связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации существенно претерпит изменение вся система российского законодательства. Уже сейчас начинается работа по внесению изменений в федеральные законы на основании новой редакции Конституции, и таких изменений будет огромное количество», - отметил спикер регионального парламента.

Уточнение понятийного аппарата федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», а именно: внесение туда запрета на отчуждение территории и запрета на призывы к таким действиям, по мнению Александра Котова, особенно актуально для Псковской области.

«Для нас, естественно, это очень актуально, поскольку мы находимся на западных границах нашей страны и неоднократно слышали притязания наших уважаемых соседей на часть территории РФ и соответственно Псковской области. Естественно, это недопустимо», - подчеркнул председатель областного Собрания.

«Таким образом, мы видим, как на практике реализуется основные положения Конституции России посредством внесения изменений в федеральные законы», - прокомментировал спикер.