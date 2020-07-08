Пригородные поезда Псков – Великие Луки начнут курсировать с 17 июля

17:38, 08 июля 2020, ПАИ

С 17 июля начнут курсировать пригородные поезда Псков – Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пригородные поезда были назначены по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков с 17 июля по 13 сентября 2020 года:

Поезд № 6724/6723 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Псков – Великие Луки с 17 июля по 13 сентября. Псков отправление в 17:30, Порхов 18:40 – 18:42, Дно 19:08 – 19:42, Дедовичи 20:10 – 20:12, Сущево 20:58 – 21:00, Локня 21:21 – 21:23, Новосокольники 22:10 – 22:15, Великие Луки прибытие в 22:45.

Поезд № 6721/6722 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Великие Луки – Псков с 18 июля по 13 сентября. Великие Луки отправление 6:50, Новосокольники 7:27 – 7:32, Локня 8:24 – 8:26, Сущево 8:48 – 8:50, Дедовичи 9:47 – 9:49, Дно 10:15 – 10:25, Порхов 10:55 – 10:57, Псков прибытие в 11:52.