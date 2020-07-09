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Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации покушений и убийств

По подозрению в организации покушений и убийств был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В отношении губернатора возбудили уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном комитете РФ.

Тяжкие преступления, совершённые организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, удалось раскрыть следователям.

По делу кроме губернатора были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы. Им уже было предъявлено обвинение.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде ареста.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

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