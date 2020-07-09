0
14:04
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
13:52
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
13:12
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
12:46
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
11:16
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
15:53
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
07:26
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
Еще новости
Политика

Новые поправки повысят ответственность Госдумы за её решения

Совет Федерации и Государственная Дума с принятием поправок в Конституцию России наделяются не только дополнительными полномочиями, но и повышенной ответственностью за свои решения. Об этом в эфире ПАИ-live заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Спикер отметил, что теперь Госдума будет назначать главу правительства и министров. «Конечно, решение будет приниматься консолидированно и непосредственно с президентом», - добавил Александр Козловский. При этом, по мнению депутата, возрастает ответственность Государственной Думы за те решения, которые она принимает.

«Я это рассматриваю, в первую очередь, как ответственность, но я и мои коллеги ответственности не боимся, всё в наших руках», - заверил гость эфира.

Александр Козловский заметил, что уже сегодня Госдума активно работает с министрами и их заместителями, заслушивая доклады о работе. А внесение новых полномочий в Конституцию, по его словам, позволит строить работу еще более плодотворно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Новые поправки повысят ответственность Госдумы за её решения Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов День России предложили перенести на 1 июля Михаил Ведерников: Позиция псковичей по поправкам - важный фундамент для дальнейшей работы «Единая Россия» подготовит изменения в законодательство после принятия поправок в Конституцию Псковичи присоединились к акции «Флаг России в каждый дом» Опубликован новый текст Конституции России Около 100 законов в России придётся изменить после принятия поправок Поправки в Конституцию России вступят в силу с 4 июля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
09 июля 2020
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
09 июля 2020
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
09 июля 2020
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
09 июля 2020
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
09 июля 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
08 июля 2020
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
07 июля 2020
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
06 июля 2020
Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...