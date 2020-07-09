Новые поправки повысят ответственность Госдумы за её решения

12:05, 09 июля 2020, ПАИ

Совет Федерации и Государственная Дума с принятием поправок в Конституцию России наделяются не только дополнительными полномочиями, но и повышенной ответственностью за свои решения. Об этом в эфире ПАИ-live заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Спикер отметил, что теперь Госдума будет назначать главу правительства и министров. «Конечно, решение будет приниматься консолидированно и непосредственно с президентом», - добавил Александр Козловский. При этом, по мнению депутата, возрастает ответственность Государственной Думы за те решения, которые она принимает.

«Я это рассматриваю, в первую очередь, как ответственность, но я и мои коллеги ответственности не боимся, всё в наших руках», - заверил гость эфира.

Александр Козловский заметил, что уже сегодня Госдума активно работает с министрами и их заместителями, заслушивая доклады о работе. А внесение новых полномочий в Конституцию, по его словам, позволит строить работу еще более плодотворно.