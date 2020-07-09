Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»

13:52, 09 июля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская задумалась о том, чтобы подарить розовый калькулятор своим коллегам, которые говорят об увеличении ее зарплаты. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 9 июля.

Полонская пояснила, что предыдущий глава Пскова раз в квартал получал из компенсационного фонда доплаты к заработной плате. После изменения системы оплаты труда муниципальных служащих компенсационный фонд стал невостребованным, и по решению гордумы средства оттуда перевели в фонд оплаты труда.

Глава города напомнила, что доход муниципальных служащих увеличился после инициативы губернатора Михаила Ведерникова. К примеру, юрист гордумы ранее получал от 19 до 21 тысячи рублей, после нового постановления получает от 25 до 30 тысяч.

«Ни глава Пскова, ни депутаты не могут повысить зарплату главе города, муниципальным служащим или заместителям главы. Наш базовый оклад привязан к базовому денежному вознаграждению губернатора Псковской области», - объяснила Полонская.