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Названа зарплата главы Пскова

Фонд оплаты труда главы Пскова на год составляет 2,4 миллиона рублей. Однако почти половина средств обязательно отчисляется в различные фонды. В эфире ПАИ-live вместе с Еленой Полонской посчитали, сколько денег остается на руках у главы Пскова после всевозможных выплат.

Из 2,4 миллиона рублей 43% идут на обязательные отчисления. Таким образом, в месяц Елена Полонская получает около 114 тысяч рублей.

По словам главы города, ее зарплата ниже, чем доход руководителя любого коммерческого предприятия. Она сопоставима с зарплатой руководителя муниципального или государственного предприятия на территории Пскова.

В прошлом году доход главы города составил 1,7 миллиона рублей.

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