ВИДЕО: Древний монастырь под угрозой обрушения

14:11, 28 июля 2020, ПАИ

Противоаварийное строительство в Печорском Свято-Успенском монастыре ведет АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Чтобы не допустить сползания склонов, под которыми и расположена старинная обитель, строители возводят бетонную стену. Накануне они закончили установку габионов и укладку укрепляющих геосеток.

Некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия» при поддержке Минкультуры учредили региональные власти и псковская епархия. Совет организации возглавляет Сергей Степашин. На проектирование работ, археологические исследования, экстренный ремонт, реставрацию архитектурных памятников региона из федерального бюджета и средств инвесторов выделено почти полтора миллиарда рублей.