Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова

17:17, 09 июля 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова назвала явку в 56,24% одним из самых высоких показателей для Псковской области за последнее десятилетие. Об этом сенатор заявила в эфире ПАИ-live 9 июля.

«То, что больше половины жителей Псковской области пришли на участки и отдали свои голоса – это очень важно и как раз говорит о серьезности данного шага. Люди с осознанием подошли к этому делу и оценили то, что предлагается», - подчеркнула Елена Бибикова.

Член Совета Федерации уверена, что люди голосовали за социально ориентированное государство: «для того, чтобы было комфортно и детям, и взрослым, и нашему старшему поклонению».

Елена Бибикова отметила, что принятые поправки закрепляют то, что достигнуто государством за сложный и длительный период с момента принятия Конституции 1993 года. «И мы хотим, чтобы это сохранилось в будущем, как бы ни складывалась внутриэкономическая ситуация и ситуация во внешнем мире».