Три района Псковской области активнее других ведут заготовку корма для животных

10:17, 10 июля 2020, ПАИ

В Псковской области идёт заготовка кормов для скота. Активнее всего ведут заготовку кормов Пыталовский (77%), Великолукский (65%) и Псковский район (73%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Аграрии региона заготовили по 10,8 центнера кормоединиц на скота, что составляет 47% к плану. Сена заготовлено около 14 тыс. тонн (33%), сенажа порядка 102 тыс. тонн (73%), силосной массы более 48 тыс. тонн (20%). Отметим, показатель текущего года на 2 центнера больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Запасы корма для скота на середину июня 2020 года составляли 3%, или 0,7 центнера на условную голову.

По данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, всего на зимне-стойловый период 2020–2021 годов в регионе предстоит заготовить около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса — по 22,7 центнера кормоединиц на условную голову скота.

Сельскохозяйственные предприятия произвели порядка 2,3 тыс. тонн овощей с защищенного грунта. Это составляет 58% от запланированного в этом году количества. Огурцов собрано более 2,1 тыс. тонн (80%), томатов — около 130 тонн (10%).