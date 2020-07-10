0
10:32
Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
10:01
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
09:29
Роспотребнадзор: Коронавирус не передаётся в открытых водоёмах
07:59
Собак учат выявлять коронавирус у людей
23:57
Расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 11-13 июля
22:45
Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
22:12
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
Еще новости
Общество

Три района Псковской области активнее других ведут заготовку корма для животных

В Псковской области идёт заготовка кормов для скота. Активнее всего ведут заготовку кормов Пыталовский (77%), Великолукский (65%) и Псковский район (73%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Аграрии региона заготовили по 10,8 центнера кормоединиц на скота, что составляет 47% к плану. Сена заготовлено около 14 тыс. тонн (33%), сенажа порядка 102 тыс. тонн (73%), силосной массы более 48 тыс. тонн (20%). Отметим, показатель текущего года на 2 центнера больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Запасы корма для скота на середину июня 2020 года составляли 3%, или 0,7 центнера на условную голову.

По данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, всего на зимне-стойловый период 2020–2021 годов в регионе предстоит заготовить около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса — по 22,7 центнера кормоединиц на условную голову скота.

Сельскохозяйственные предприятия произвели порядка 2,3 тыс. тонн овощей с защищенного грунта. Это составляет 58% от запланированного в этом году количества. Огурцов собрано более 2,1 тыс. тонн (80%), томатов — около 130 тонн (10%). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
10 июля 2020
Андрей Пронин о новых актёрах Псковского драмтеатра: Я рад, что мы этих артистов заполучили
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
10 июля 2020
Арт-директор Псковского театра Андрей Пронин на ПАИ-live: о театральном лице и премьерах
Роспотребнадзор: Коронавирус не передаётся в открытых водоёмах
10 июля 2020
Роспотребнадзор: Коронавирус не передаётся в открытых водоёмах
Собак учат выявлять коронавирус у людей
10 июля 2020
Собак учат выявлять коронавирус у людей
Расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 11-13 июля
09 июля 2020
Расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 11-13 июля
Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
09 июля 2020
Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
09 июля 2020
Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом
09 июля 2020
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...