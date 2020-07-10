«Убитые дороги» просят прокуратуру дать правовую оценку установке ограждений в Пскове

11:42, 10 июля 2020, ПАИ

Активисты движения «Убитые дороги» направили запрос в прокуратуру Псковской области с просьбой дать правовую оценку установке пешеходных ограждений и ее соответствию требованиям ГОСТ Р 52289-2019 на участках нового ремонта в Пскове – на улице Текстильной и Рижском проспекте, сообщили активисты Псковскому агентству информации.

Общественники напомнили, что с 1 июля вступил в силу новый нормативный документ – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». «Примечателен он тем, что вносит изменения в правила установки пешеходных ограждений», – пояснили они.

Согласно п. 8.1.29 (подпункт «б»), ограничивающие пешеходные ограждения применяют на газонах, отделяющих проезжую часть от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766) шириной 1 м и менее, или тротуарах - на протяжении не менее 50 м в каждую сторону: от всех регулируемых наземных пешеходных переходов; нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц:

- проходящих вдоль детских учреждений;

- местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешехода;

- где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.

«Говоря простым языком, если между тротуаром и проезжей частью есть газон и его ширина больше 1 метра, то ограждения не устанавливают. Это касается и регулируемых пешеходных переходов, и нерегулируемых», – отметили в «Убитых дорогах».

Активисты рассказали, что в некоторых городах идут в ногу со временем и умеют правильно использовать ГОСТы. Например, в Нальчике сажают кустарник вдоль проезжей части, в Челябинске приступили к демонтажу старых заборов, которые не отвечают новым требованиям.

«А в Пскове даже на участках нового ремонта продолжается установка ограждений в соответствии со старым ГОСТом. Так, на ул. Текстильной на газоне шириной почти 3 метра установлено ограждение. Кроме того, четыре дополнительные секции ограждения установили и после въезда на прилегающую территорию. Ремонтные работы выполняются в рамках контракта, заключенного в мае 2020 года. То есть уже после вступивших в силу изменений», – уточнили они.

«На Рижском проспекте ограждения устанавливаются также вдоль газонов шириной более 1 метра: на пересечении с улицей Народной, с улицей Юбилейной и другими. Заборы появились даже там, где их раньше не было. Автобусную остановку «Универмаг» вообще обнесли забором, перекрыв проход со стороны дома №50», – добавили общественники.